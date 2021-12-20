كتبت-دينا خالد:

قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السمك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بسبب سوء الأحوال الجوية وبرودة الطقس.

وأضاف عثمان، لمصراوي، أن السمك المزارع البلطي والبوري ارتفع بنحو 10% مقارنة بأسعاره في شهر نوفمبر، نتيجة زيادة الإقبال عليه في ظل تراجع الإنتاج البحري.

وارتفعت أسعار السمك البحري كالجمبري والكابوريا والسبيط والمكرونة، بنسبة تصل 15%، مقارنة بأسعار في شهري أكتوبر ونوفمبر، وفقا لعثمان.

وأرجع عثمان ارتفاع الأسعار، نتيجة برودة الطقس وصعوبة الصيد في هذه الأجواء، فضلا عن أن السمك يمتنع عن الأكل مع بروده الطقس مما يجعل حجمه لا يزيد.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 18 و27 جنيهًا، مقابل 15 و24جنيهًا في الشهر الماضي، بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 30 و50 جنيهًا، للمزارع، ويبلغ سعر كيلو الجمبري صغير الحجم نحو 70 جنيهًا مزارع ويصل حتى 400 جنيه للحجم الجامبو البحري، بحسب عثمان.

وارتفع سعر السمك المكرونة السويسي البحري، إلى بين 50 و70 جنيهًا، مقابل 50 و65 جنيهًا.