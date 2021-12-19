ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا في وقت سابق، لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، مع تصنيعهم لمشغولات أخف وزنا كهدايا للكريسماس لجذب الزبائن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 526 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفعت سعر الجنيه الذهب إلى 6320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة في البورصات العالمية، وتستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1798.1 دولارًا للأوقية، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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