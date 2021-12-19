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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:29 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

إنخفاض مؤشر البورصة الرئيسي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.1% إلى مستوى 11679 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.07%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنحو 0.39% إلى مستوى 11667 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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