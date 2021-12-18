وزير الاتصالات يبحث مع رئيسة وزراء إستونيا الاستفادة بتجربة التحول الرقمي

كتب - علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر مجلس الوزراء بإستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الرقمية باستونيا، وفقا لبيان من الوزارة اليوم السبت.

وخلال اللقاء؛ قال وزير الاتصالات إن مصر ترغب فى الاستفادة من تجربة استونيا الرائدة في مجال التحول الرقمي، وإدارة البيانات الرقمية، وتبنى التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة الأداء الحكومى وبناء الحكومة الالكترونية فى ضوء حرص الدولة المصرية على التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

حضر اللقاءات السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى استونيا، وخالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وحسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.