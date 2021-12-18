كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والكوسة، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة.

واستقرت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، وعدد من أصناف الخضراوات والفاكهة.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميًا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.