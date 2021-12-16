الأعلاف تتراجع 300 جنيه للطن.. هل تنخفض أسعار الدواجن والبيض؟

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأعلاف في مصر خلال الأسبوع الجاري، لكن هذا الانخفاض لا يتوقع أن ينعكس على أسعار الدواجن، وفقا لما قاله متعاملون في السوق.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف تراجعت خلال الأيام الماضية 300 جنيه للطن ليتراوح سعر طن العلف إلى 7800 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار الأعلاف خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة السعر عالميا، بحسب ما ذكره متعاملون في القطاع في وقت سابق لمصراوي.

وذكر السيد، أنه ليس هناك سبب معين لتراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية، ورجح أن يكون الانخفاض بسبب تراجع الطلب على الشراء.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.

أسعار الدواجن

ورغم تراجع الأسعار، استبعد أحد مربي الدواجن، أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء في السوق، خاصة وأنها أصبحت مستقرة عند مستوى معين بعدما قفزت في الأشهر الماضية.

وقال المربي، مفضلا عدم ذكر اسمه، فإن أسعار الدواجن في مصر تتحد بحسب العرض والطلب، ولا تتحدد بتراجع أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أنه مع زيادة الطلب ترتفع الأسعار والعكس صحيح مع تراجع الطلب، موضحًا أن تراجع الأعلاف يؤثر على التكلفة النهائية للتربية، ولكن نظرية العرض والطلب هي المتحكمة في السعر.

ووفقا لرئيس شعبة الدواجن، يبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة اليوم الخميس سجل 24 جنيهًا، ويباع الكيلو في الأسواق للمستهلك 29 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 33 و34 جنيهًا، وتباع بالأسواق إلى بين 38 و39 جنيهًا، بحسب رئيس الشعبة.

وذكر السيد، أن سعر كرتونة البيض الأحمر ارتفع اليوم بالمزرعة إلى 44 جنيهًا مقابل 43 جنيهًا، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة عند 42 جنيهًا.

وأضاف السيد، أن متوسط سعر كرتونة البيض يباع بالأسواق للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت بالمزرعة بين 7 و9 جنيهات.