الملا يبحث مع ميتسوبيشي اليابانية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كينتارو هوسومي رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق له، سبل التعاون في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن قطاع البترول يعمل حالياً على تحديد أفضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لالتقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق، ويدرس عدة مبادرات لعرضها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل.

وقال إن مصر تعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن قطاع البترول بدوره يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها شركة ميتسوبيشي اليابانية التي تمتلك تكنولوجيات متقدمة وحلولا متطورة في هذه المجالات.

ومن جانبه استعرض رئيس ميتسوبيشي المشروعات التي تم الانتهاء منها، والمشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، وإنتاج الهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون في عدد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وغيرها من الدول.

وذكر أن مصر لديها فرص واعدة لتطبيق هذه المشروعات لتصبح سوقاً كبيراً في هذا المجال بالمنطقة، مشيراً إلى رغبة ميتسوبيشي في المشاركة في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مصر العام المقبل في ضوء التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مشيداً بجهود الدولة المصرية في هذه المجالات.

حضر المباحثات الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور سمير القراعيش نائب رئيس شركة إيجاس المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء.