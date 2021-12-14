كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب موسم الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 523 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 673 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 785 جنيها.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 897 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى حوالي 1788 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغت نسبته 0.10%، في الساعة 8:53 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب