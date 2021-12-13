ارتفاع الكوسة وتراجع اليوسفي.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكوسة 25 قرشا، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار كيلو اليوسفي، والموز البلدي جنيها واحدا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 2.75 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.