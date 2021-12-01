9 ديسمبر آخر موعد لتعديل ممولي مأموريات "القاهرة رابع" مراكز ملفاتهم

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم الخميس 9 ديسمبر الجاري هو آخر موعد لممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة من أجل تعديل المركز الرئيسي للملفات الخاصة بهم في حالة رغبتهم في ذلك.

وذكرت المصلحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه لن يتم قبول أي طلب لتعديل المركز الرئيسي بعد التاريخ المعلن.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب انتهت منذ أيام من عمليات دمج 14 من مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع في 10 مأموريات مدمجة فقط.

وتتضمن المأموريات العشرة المدمجة: مأمورية ضرائب السيدة زينب، ومأمورية ضرائب الخليفة، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر، ومأمورية ضرائب المنيل، ومأمورية ضرائب مصر القديمة، ومأمورية ضرائب دار السلام، ومأمورية ضرائب البساتين، ومأمورية ضرائب المعادي، ومأمورية ضرائب حلوان، ومأمورية ضرائب 15 مايو، بحسب بيان سابق للمصلحة.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على المأموريات المدمجة.

وأضاف عبد القادر أنه مع تطبيق الدمج تشهد المأموريات المدمجة تطويرا في المباني والبنية التحتية والخدمية الضريبية المقدمة.

وأشار إلى أن مشروعات التطوير والمكينة التي تشهدها مصلحة الضرائب تستهدف رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها.

وذكر عبد القادر أن المكاتب الأمامية تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن وذلك بخلاف دقة البيانات التي ستحقق العدالة الضريبية وتقضي على الاقتصاد غير الرسمي.

وقالت المصلحة، في بيانها أمس، إن المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة استقبلت الممولين في أول يوم عمل لها يوم الأحد الماضي 28 نوفمبر بشكل تجريبي، وردت على كافة استفسارات الممولين، وقدمت الخدمات الضريبية المتنوعة مثل استخراج خطابات للسيارات الأجرة، وشهادات الموقف الضريبي، والتصرفات العقارية، ورفع الحجز.

وأضافت أن المكاتب الأمامية سلمت أيضا الأكواد للممولين تمهيدًا للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والتي سيتم تطبيقها بهذه المأموريات اعتبارًا من 2 يناير 2022، وتم توضيح المستندات المطلوبة لنقل المركز الرئيسي للممول في حالة رغبة الممول فى ذلك.

وذكرت المصلحة أن العاملين بالمكاتب الأمامية تدربوا على الأعمال الضريبية المختلفة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في التعامل مع الممولين، كما يتلقى هؤلاء العاملون المزيد من الدورات التدريبية المختلفة بعد مواعيد العمل الرسمية.