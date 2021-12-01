البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06%، إلى مستوى 11402 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.17%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 1.6%، إلى مستوى 11395 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، وذلك بعد تراجع على مدار الجلستين السابقتين لها.