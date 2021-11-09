أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع 30% خلال 3 أشهر

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأجهزة المنزلية شهدت زيادات متتالية خلال 3 أشهر الماضية، وصلت في بعض الأصناف إلى 30% مقارنة بالأسعار في يوليو.

وأضاف لمصراوي أن أسعار بعض الأجهزة شهدت زيادات تبدأ من 10% خلال أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن أكثر أصناف الأجهزة الكهربائية زيادةً هي الشاشات والثلاجات.

وأرجع هلال هذه الزيادة إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار شحن البضائع دوليًا، وزيادة قيمة التأمين عالميًا، وارتفاع أسعار السلع في البلاد المصدرة كالصين.

وتابع أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار المنتج المحلي، كارتفاع تكلفة نقل البضائع وارتفاع أسعار الخدمات كالكهرباء وارتفاع أجور العمال، وهو ما دفع المصانع لزيادة أسعار المنتج بسبب زيادة تكلفة إنتاجه.

وقال إن سعر الشاشة 32 بوصة ارتفع إلى 2300 جنيه مقابل 1250 جنيهًا في شهر يونيو الماضي.

ويضرب هلال مثلا آخر على ارتفاع الأسعار، قائلا إن الثلاجة الإيديال 11 قدم وصل سعرها 3300 جنيه تسليم مصنع، مقابل 3100 جنيه.

وأضاف أن على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الإقبال يكاد يكون معدومًا، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع.

وتوقع هلال، أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، بسبب الموجة التضخمية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وشهدت أسعار العديد من السلع الأساسية ارتفاعات كبيرة عالميا خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي تزامنا مع أزمة طاقة في عدد من الدول.

وكانت الحكومة رفعت الشهر الماضي أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام وذلك بقيمة 25 قرشا للتر الواحد مع تثبيت أسعار السولارن كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، منذ أيام، بما يتراوح بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، ليصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، و4.75 دولار لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.