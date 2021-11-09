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تراجع كبير في أسعار البطاطس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق الجملة

10:01 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
تراجع كبير في أسعار البطاطس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق الجملة

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار البطاطس والكوسة، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بارتفاع 20 قرشا.

البطاطس 3.75 و5 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة أسعار البطاطس سوق الجملة سوق العبور

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