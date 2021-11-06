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38 % زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر

12:23 م السبت 06 نوفمبر 2021
38 % زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي شهدت نمواً كبيراً خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت نحو 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 38%.

وأشارت جامع، إلى أن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% وإسبانيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من المكتب التجاري المصري في بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان اليوم السبت.

وأوضحت جامع أن هذا الارتفاع الذي شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يأتي نتيجة جهود الوزارة بكافة أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية في هذه الدول والتي تستهدف تنمية الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية.

وقال أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، إن أهم البنود التي مثلت زيادة في الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%.

وأضاف مغاوري، أن صادرات مصر من الحديد والصلب وصلت 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب =بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%، والألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28%، والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%.

وأشار مغاوري، إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبي تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية والملابس وتوابع الملابس والزجاج ومنتجاته والاقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.

نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصرية الاتحاد الأوروبي

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