ارتفاع البصل والكوسة والخيار خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والكوسة والخيار البلدي، بينما تراجعت أسعار البطاطس والفاصوليا والباذنجان البلدي خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس 3.75 جنيهات و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيه و5.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.