بعد أسبوعين من تطبيقه.. هل منعت الوزارات الاقتصادية الموظفين غير الملقحين ضد كورونا؟

كتب- مصراوي:

خضع غالبية الموظفين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي إلى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحصول على لقاح كورونا ومنع دخول الموظفين غير المتلزمين إلا في حال إثبات عدم إصابتهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2750 لسنة 2021 في أكتوبر الماضي والذي نص في مادته الأولى على أنه يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، وذلك بدء من 15 نوفمبر 2021.

وتتضمن وحدات الجهاز الإداري للدولة، بحسب القرار، الوزارات، والمصالح، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة.

ونص القرار على أن البديل لذلك هو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

كما نص القرار في مادته الثانية على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءا من أول ديسمبر 2021.

وقال مصدر بوزارة المالية إن جميع العاملين بالوزارة والمصالح والجهات التابعة لها، ومنها الضرائب والجمارك والخزانة العامة وغيرها، حصلوا بالفعل على اللقاحات ضد كورونا قبل تنفيذ القرار في منتصف نوفمبر، وتم التأكد من ذلك من خلال الوحدات المختلفة التابعة للوزارة عبر إرسال الشهادات الخاصة بالتطعيم بالآلية التي تم تحديدها.

وأضاف المصدر أنه بالتأكد من تطعيم جميع العاملين لم يكن هناك حاجة لاتخاذ أي إجراءات ضد أي موظف بخصوص هذا الأمر خلال الأسبوعين الماضيين بعد تنفيذ القرار، وذلك خاصة بعد الحملات التي تولت الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم الموظفين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، لمصراوي، إن الوزارة ملتزمة بقرار رئيس الوزراء، حيث أن أغلب الموظفين حصلوا على التطعيم، خاصة بعد أن استضافت الوزارة قوافل من وزارة الصحة لتوفير اللقاح للموظفين غير الملقحين.

وأكد مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن جميع العاملين بالوزارة تلقوا اللقاحات ضد فيروس كورونا، سواء بشكل شخصي، أو من خلال القوافل الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، إن 3 قوافل صحية زارت الهيئة لتطعيم الموظفين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن بعض الموظفين تلقوا اللقاح بشكل فردي.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تطبق القرار الحكومي بشأن الموظفين وضرورة تلقي اللقاح، وتم نشر القرار على الشبكة الداخلية للموظفين، فيما لم تعلن ضوابط معينة للتعامل مع الجمهور والزوار، لكن تم إعلان الالتزام بالتطبيق.

وعلم مصراوي أن جميع العاملين في هيئة الاستثمار حصلوا على لقاحات كورونا، حيث تم بالاتفاق مع وزارة الصحة إرسال قوافل طبية عدة مرات لمقرات العمل بالهيئة من أجل تطعيم العاملين.

كما تم التشديد على الموظفين المتأخرين في الحصول على اللقاح قبل بدء تنفيذ قرار منع الموظفين غير الملقحين بضرورة التطعيم حتى يسمح لهم بالحضور وهو ما تم بالفعل.

وخصصت الإدارات بالهيئة مجموعات على واتساب من أجل إرسال صور استمارات التطعيم الخاصة بالموظفين في الهيئة للتأكد من الحصول على اللقاح.