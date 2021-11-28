سعر الذهب اليوم الأحد يتراجع في مصر في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر وانخفض الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 523 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 673 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 785 جنيها.

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 897 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6280 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1802 دولار للأوقية، بختام تعاملات جلسة الجمعة آخر جلسات الأسبوع.

اليوم إجازة بالبورصات العالمية.

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