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محمد فريد: البورصة هي الشهر العقاري لنقل ملكية الشركات غير المقيدة

04:13 م السبت 27 نوفمبر 2021
محمد فريد: البورصة هي الشهر العقاري لنقل ملكية الشركات غير المقيدة

الدكتور محمد فريد

كتبت شيماء حفظي:

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن البورصة هي الشهر العقاري لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة.

وأضاف أن المستثمر في البورصة لديه حق الخروج من الاستثمار "فورا" وهو ما يجعله فرصة استثمار أكثر حرية عن الشركات المغلقة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "البورصة للتنمية" بمحافظة بورسعيد اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأضاف أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية تبلغ 714 مليار جنيه، إضافة إلى السندات.

وأشار إلى أن الشركات التي لديها فرصة للنمو وخطط للتوسع، يمكنها الحصول على تمويل عبر البورصة، وهذه التوسعات تدعم نمو الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أن الشركات المدرجة في البورصة ليست بعيدة عن حياة الناس سواء القطاعات الخدمية أو السلعية.

وأشار رئيس البورصة إلى أن الطرح في البورصة رفع قيمة عدد من الشركات مقارنة بما قبل الطرح، مثل شركة فوري واي فاينانس.

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