الضرائب تطبق منظومة الأعمال الجديدة بـ 10 مأموريات مدمجة

كتب-مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع بداية من 2 يناير 2022.

وسيتولى ممولي هذه المأموريات بتقديم إقراراتهم الضريبية على تلك المنظومة الجديدة بداية من موسم الإقرارات الضريبية القادم، بحسب عبد القادر.

وأوضح عبد القادر، أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» تدريجيًا.

أضاف عبد القادر، أن المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة تستقبل اعتبارًا من غدٍ الأحد 28 نوفمبر ممولي تلك المأموريات لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لهم.

وأشار عبد القادر، أنه بالإضافة إلى المكاتب الأمامية، فإنه تم افتتاح 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسير على ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لهم منعًا للتزاحم بتلك المأموريات.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن العمل بكل من المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة وبمبنى الخزانة العامة مستمر بعد مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة السادسة مساء ًللتيسير على ممولي المأموريات المدمجة وتغطية أية تكدسات محتملة لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل على المنظومة بسهولة ويسر.

وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب قد أتاحت خدمة استعلام الممولين بالمأموريات 14 التي يتم تطبيق الدمج عليها لتصبح 10 مأموريات مدمجة بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها والتابع لها ملفه الرئيسي، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص به من خلال الدخول على الرابط التالي اضغط هنا

وأضاف أنه يمكن للممول تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة بحد أقصى حتى يوم 9 ديسمبر 2021.