شعبة الدواجن: 350 جنيهًا زيادة في طن الأعلاف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا يصل إلى 350 جنيهًا بالطن خلال الأيام القليلة الماضية بالأسواق.

وارتفع سعر طن العلف إلى 8800 جنيه مقابل 8450 جنيهًا قبل الزيادة، وفقا لقول السيد.

وأضاف السيد، أن أسعار العلف في زيادة مستمرة هذا العام إلى أن وصل السعر إلى هذا المستوى الكبير، مع تراجع سعر الدواجن حاليا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 23 جنيهًا، على أن يباع الكيلو للمستهلك بنحو 28 جنيهًا.

وأوضح السيد، أن التكلفة العادلة لسعر الكيلو بالمزرعة والتي تحقق تكلفة المربي فقط دون هامش ربح 26 جنيهًا.

وقال رئيس الشعبة، إنه من الصعب توقع حاليا اتجاه أسعار الأعلاف والدواجن بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وعن أسعار الدواجن البلدي ذكر رئيس الشعبة أن سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح بين 33 و34 جنيهًا بالمزرعة، على أن تباع للمستهلك بنحو 38 و39 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض بين 39 و40 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر بالأسواق إلى 45 جنيهًا.

وتراجع سعر الكتكوت إلى بين 7 و9 جنيهات مقابل 10 و15 جنيهًا الفترة الماضية، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.