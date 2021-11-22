سعر الذهب اليوم الاثنين يتراجع في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر في بداية التعاملات بشكل طفيف، وهبط سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع في بداية التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 538 جنيهًا.

انخفضت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 692 جنيهًا.

هبطت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 807 جنيهات.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 922 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى 1843 دولارًا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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