الإحصاء: 33.7% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى دول حوض النيل في 9 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت صادرات مصر إلى دول حوض النيل بنسبة 33.7% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد فإن قيمة الصادرات بلغت 1.1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة بـ 835 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وتركزت أعلى القيم للصادرات في خمس دول أفريقية بنسبة 94.7% من إجمالي هذا التكتل، وهي السودان بقيمة 588 مليون دولار وكينيا بقيمة 284 مليون دولار وأثيوبيا بقيمة 80 مليون دولار وأوغندا بقيمة 68 مليون دولار وتنزانيا بقيمة 37 مليون دولار.

وبلغت قيمة إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل 497 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 442 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 12.4%.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية من إجمالي هذا التكتل، وهي السودان 258 مليون دولار، وكينيا بقيمة 173 مليون دولار والكونغو بقيمة 47 مليون دولار وأوغندا بقيمة 10 ملايين دولار وإثيوبيا بقيمة 6 ملايين دولار.