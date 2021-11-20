تراجع كبير.. سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات بقيمة 4 جنيهات في الجرام، مقارنة بأمس، متأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.

وانهى بذلك سعر الذهب العالمي تعاملات الأسبوع على تراجع بعد أن شهد خلال الأسبوع ارتفاعات صعدت بالأوقية فوق 1650 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الجرام عيار 14 إلى نحو 539 جنيهًا.

هبط الجرام عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا.

كما انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 808 جنيهات.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 923 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر الأوقية إلى 1845.7 دولار.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصة العالمية.

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