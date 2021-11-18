المشاط تفتتح مشاورات إعداد البرنامج الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورش عمل المشاورات الوطنية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإعداد البرنامج القطري الجديد للفترة من 2023-2027، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

ويأتي البرنامج الجديد، الذي يجري إعداده، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت وزيرة التعاون الدولي إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات.

وأوضحت أن ذلك يأتي بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت المشاط إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيام وزارة التعاون الدولي، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بوضع خارطة طريق لوضع الخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027.

وذكرت أن هذه الجهود تهدف إلى وضع محاور واضحة للعمل تتماشى مع برنامج الحكومة الحالي "مصر تنطلق 2018-2022"، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تبني هذه المحاور على الإنجازات المحققة في الإطار الاستراتيجي الحالي بين مصر والأمم المتحدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه تم خلال يونيو الماضي إطلاق المشاورات الشاملة بين الحكومة والأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية و28 جهة تابعة للأمم المتحدة، لتعزيز الحوار المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين الأطراف ذات الصلة، لوضع رؤية للتعاون للخمس سنوات المقبلة تتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر وتعزز التوجهات التنموية الوطنية في مختلف المجالات.