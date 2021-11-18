إيلون ماسك يحقق مكاسب كبيرة في يومين.. وثروته تقترب مجددا من 300 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

أضاف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم، إلى ثروته نحو 20 مليار دولار في آخر يومين من تعاملات الأسواق العالمية، لتقترب من مستوى 300 مليار دولار مرة أخرى بعد أن تجاوزتها في الفترة الأخيرة قبل هبوط كبير.

ووفقا لبيانات شبكة بلومبرج، ربح إيلون ماسك نحو 10.2 مليار دولار أمس لتصل ثروته إلى 299 مليار دولار مقابل 288 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس الأول.

وكانت ثروة ماسك ارتفع خلال تعاملات أمس الأول الثلاثاء بنحو 9 مليارات دولار مقارنة بنهاية تعاملات يوم الاثنين الماضي حينما كانت ثروته 279 مليار دولار.

ووصل بذلك قيمة الزيادة في ثروة ماسك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 129 مليار دولار بنسبة زيادة 75.9%.

وجاءت الزيادة في ثروة ماسك أمس بعد ارتفاع أسهم تسلا بنسبة 3.25% خلال تعاملات الأربعاء في البورصة الأمريكية.

وكانت ثروة إيلون ماسك تراجعت بقوة مسجلة خسارة بنحو 50 مليار دولار في يومين خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلانه أنه قد يبيع 10% من أسهم شركة تسلا الخاصة به، وأجرى ماسك استطلاعا على تويتر حول دعم هذا الاقتراح، وجاءت النتيجة مؤيدة لهذا المقترح بنسبة 57.9% من الأصوات، والتي بلغت أكثر من 3.5 مليون مصوت.

وجاء هذا الاستطلاع في عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي ردًا على "ضريبة المليارديرات" التي اقترحها الديمقراطيون الأمريكيون، وفقا لبي بي سي.

وتعهد ماسك بأنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع "أيًا كانت الطريقة التي تسير بها الأمور".

وكانت ثروة ماسك وصلت إلى مستوى قياسي عند 338 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر بعد ارتفاعات متتالية.