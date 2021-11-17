عضو غرفة صناعة الحبوب: توقعات بارتفاع أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد السلاموني، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار المكرونة بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وأوضح السلاموني، لمصراوي أنه ما دام سعر المادة الخام في زيادة "القمح"، فإن هناك دائما توقعات بالارتفاع المنتجات التي تصنع منها.

ويصل متوسط سعر طن القمح هذا العام إلى بين 5200 و5300 جنيه مقابل 4900 جنيه و5 آلاف جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وذكر السلاموني، أن متوسط سعر طن المكرونة السائب يتراوح بين 4400 و4500 جنيه حاليا، بينما يصل متوسط سعر طن المكرونة المعبئ بين 10 الآف و11 ألف جنيه للطن.



وبحسب السلاموني في وقت سابق لمصراوي، كانت متوسط كيلو المكرونة المعبئ ارتفع بسوق التجزئة في بداية الشهر الجاري إلى بين 10 جنيهات و11 جنيهًا بحسب المنطقة التي تباع بها مقابل 9 جنيهات و9.5 جنيه قبل الزيادة.

وبحسب وكالة بلومبرج، تعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، حيث تستورد من العديد من دول العالم مثل روسيا وأستراليا وبولندا وفرنسا وأمريكا ورومانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

ووفقا لقول عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب لمصراوي، فإن استهلاك مصر من القمح سنويا يصل إلى 15 مليون طن، وتزرع مصر 3.5 مليون طن وتستورد الكمية المتبقية من الخارج.