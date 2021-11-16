رئيس قطاع التكنولوجيا بهواوي: كورونا ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

قال المهندس محمد طلعت، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي شمال أفريقيا، إن جائحة كورونا بقدر أثارها السلبية على الكثير من القطاعات إلا أنها ساهمت في الإسراع بوتيرة تنفيذ خطة التحول الرقمي، كذلك ساهمت الإجراءات الاحترازية في زيادة الاعتماد على الأدوات الرقمية، ما تسبب في وضوح مدى الاحتياج لوجود بنية تحتية رقمية.

وأضاف لمصراوي أن الدول التي كان لديها بنية تحتية قوية في تعاملت بسهولة أكبر مع كورونا، وكذلك حتى الشركات التي كانت تتبنى التكنولوجيا كوسيلة عمل كانت لها سهولة أكبر في التكيف مع جائحة كورونا.

وأوضح أن التحديات التي خلقتها جائحة كورونا ساهمت في تقديم الدعم والحلول التكنولوجية للعديد من القطاعات مثل التعليم عن بعد وكذلك عقد المؤتمرات اونلاين، وغيرها من الحلول التي ظهرت لها تطبيقات تسمح بتقديم نفس الخدمات التي كانت تُقدم ولكن باستخدام الأدوات الرقمية.

تابع "ويمكننا القول أن كورونا كانت الحافز الرئيسي في الإسراع بتنفيذ خطط التحول الرقمي في مختلف الدول، فلولا وجود التكنولوجيا كانت آثار جائحة كورونا أكثر قسوة من الوضع الحالي، فالتكنولوجيا لعبت دور قوي في دعم الدول في تجاوز تداعيات كورونا على المستوى الاقتصادي".

وقال إن "على مستوى الشركة قمنا بإتاحة العديد من الحلول التي تسد فجوة الحاجة الرقمية مثل حلول للتواصل عن بعد والتعليم من البيت وحتى العمل من المنزل، وغيرها من الحلول القائمة على الابتكار، وخاصة أن شركة هواوي واحدة من الشركات التي تهتم بالبحث والتطوير حيث تنفق سنويا بما لا يقل عن 10 ٪ من إيرادات مبيعاتها السنوية، مما انعكس علي تميز الحلول المقدمة للمؤسسات من شبكات المعلومات و مراكز المعلومات و الخدمات السحابية".

كشف طلعت أن الشركة تتعاون مع العديد من الجهات الخاصة والحكومية في تقديم حلولها التكنولوجية في العديد من القطاعات والمشروعات القومية كالمدن الذكية، كذلك نشارك في مشاريع خاصة بتطوير البنية التحتية ونشر WiFi وتطوير التعليم والعمل عن بعد باستخدام الأدوات الرقمية عبر "Ideahub".

قال طلعت، إن هواوي لديها دور هام في دعم مصر للحاق بالثورة الصناعية الرابعة، وخاصة أن هذا النوع من الصناعة يعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وكلها تكنولوجيات لدى الشركة بها منتجات وحلول تناسب السوق المصرية.