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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:39 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11500.8 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.12%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى بنحو 1.43% في نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 11496 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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