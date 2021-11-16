ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11500.8 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.12%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى بنحو 1.43% في نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 11496 نقطة.
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