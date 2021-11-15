سعر السمك البلطي اليوم الاثنين يتراجع في سوق العبور

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي بقيمة 5 جنيهات في الكيلو ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وكذلك سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.