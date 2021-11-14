فاو: أسعار الغذاء العالمية مرشحة لمزيد من الارتفاع.. وهذه التوقعات لمصر

كتبت-ياسمين سليم:

يتوقع تقرير للمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن تواصل أسعار السلع الغذائية في الارتفاع خلال العام الجاري، مما سيرفع فاتورة الواردات الغذائية عالميًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 2021.

وتتوقع المنظمة أن تصل فاتورة الواردات الغذائية على الصعيد العالمي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 1.75 تريليون دولار بزيادة نسبتها 14% عن العام الماضي.

ورفعت بذلك المنظمة توقعاتها بنسبة 12% عن توقعات سابقة في يونيو الماضي.

وتصدر "فاو" دراسة استشرافية للأغذية مرتين خلال العام في يونيو ونوفمبر.

وتأتي زيادة التوقعات مدفوعة بارتفاع مستويات أسعار السلع الغذائية المتداولة دوليًا، وزيادة بنسبة ثلاثة أضعاف في تكاليف الشحن، وفقًا للدراسة.

ومنذ أيام سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الأغذية في أكتوبر الماضي ارتفاعًا نسبته 31.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ يوليو 2011.

وجاءت زيادة المؤشر مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب.

وقالت الدراسة إن السلع التي ساهمت في ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية ومؤشر فاتورة الواردات الغذائية هي أسعار الطاقة التي زادت بنسبة 66% والأسمدة بنسبة 22% والأعلاف بنسبة 56%.

وتفسر الدراسة لماذا تعد الطاقة مهمة بالنسبة لأسعار الغذاء وتقول إن الزراعة قطاع كثيف الاستهلاك للطاقة ويمتص كميات عالية من الطاقة إما مباشرة من خلال البترول واستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء أو بشكل غير مباشر مثل الكيماويات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية ومواد التشحيم.

ويشكل سعر الطاقة نسبة كبيرة من جدول تكلفة سعر الطعام.

وستكون الدول النامية من أكثر الدول النامية تضررًا من ارتفاع تكاليف فاتورة الواردات الغذائية إذ تمثل 40% من التكاليف الإجمالية، بحسب الدراسة.

وتتوقع أن ترتفع فاتورة وارداتها الغذائية الإجمالية بنسبة 20% في العام الجاري مقارنة بعام 2020.

وتقول إنه من المتوقع تسجيل نمو أسرع في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بسبب ارتفاع التكاليف بوتيرة أكبر من ارتفاع حجم الواردات الغذائية.

وتواجه المناطق النامية زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والدهون الحيوانية والزيوت النباتية والبذور الزيتية، بينما تدفع الأغذية العالية القيمة، مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الأسماك والمشروبات، الجزء الأكبر من الزيادات في المناطق المتقدمة، وفقًا للدراسة.

أسعار الغذاء في مصر

وتعطي الدراسة توقعات لإنتاج مصر واستهلاكها من السلع الغذائية، والكميات المتوقع استيراداها خلال العام الجاري.

وتتوقع أن ترتفع صادرات مصر من القمح إلى 13 مليون طن خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 12.1 مليون طن العام المالي الماضي.

وسيستقر إنتاج مصر من القمح عند 9 ملايين طن، بينما سيبلغ الاستهلاك 21.9 مليون طن.

وتعد مصر أكبر دولة مستوردة في العالم للقمح.

وتشير بيانات الدراسة إلى تراجع إنتاج مصر من الأرز إلى 4.3 مليون طن في 2021 مقابل 4.5 مليون طن في 2020، على أن تستورد مصر 300 ألف طن.

وسيبلغ استهلاك مصر من الأرز 4.8 مليون طن في 2021 مقابل 4.7 مليون طن في 2020.

وسيرتفع إنتاج مصر من السكر قليلًا خلال العام المالي الجاري إلى 2.9 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن خلال العام المالي الماضي.

وتتوقع الدراسة أن تستهلك مصر 3.3 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 3.2 مليون طن في العام المالي الماضي.

وبحسب البيانات فإن إنتاج مصر من الألبان ومنتجاتها سيبلغ هذا العام 4677 طنًا، على أن تبلغ وارداتها 1132 طنًا خلال نفس العام.