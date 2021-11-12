أسعار الذهب تنخفض في مصر بالتعاملات الصباحية.. والجرام يهبط 5 جنيهات

كتبت - شيماء حفظي:

عاود سعر الذهب اليوم الجمعة، التراجع في مصر خلال التعاملات الصباحية، وانخفض سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وكان سعر الذهب قفز خلال تعاملات أمس، نتيجة قفزة أسعار الذهب عالميا.

ويأتي ارتفاع سعر المعدن عالميًا بعد أن قفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في العام الحالي مقابل الإسترليني واليورو، وتسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة خلال آخر 30 عاما.

وبحسب وكالة رويترز، قفز سعر الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم.

وقال نجيب إن حركة البيع والشراء حاليا في السوق المحلي حاليا يسودها الهدوء، بعد الزيادة الكبيرة بسعر الجرام خلال اليومين الماضيين.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب الحالي يعتبر أعلى مستوى منذ حوالي 4 أو 5 أشهر بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 538 جنيهًا للجرام.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 692 جنيهًا للجرام.

انخفضت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 807 جنيهات للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 922 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6456 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1862 دولارا للأوقية بزيادة 0.65%، وذلك حتى مساء أمس بتوقيت القاهرة.

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