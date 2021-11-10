كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع سعر المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 524 جنيهًا.

كما زادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 658 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 786 جنيهًا.

وصعدت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 898 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6288 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1825 دولارا للأوقية بزيادة 0.36%.

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