بروتوكول تعاون بين الضرائب والجمارك وغرفة الإسكندرية التجارية لوضع آليات تحصيل "القيمة المضافة"

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبتي خدمات النقل الدولي واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع.

وقع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية والمهندس مدحت القاضي مفوضًا عن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ووفقًا للبروتوكول المبرم ستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع) وشعبة النقل بالسيارات بيانًا استرشاديًا ربع سنويًا، وذلك بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع وإعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة.

ومن المقرر أن يقدم هذا البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه 15 من أشهر ( يونيو ، وسبتمبر وديسمبر ، ومارس ) من كل عام ، كما ستنظم الغرفة بالعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي.

وأضاف عبد القادر في بيان صحفي اليوم، أن مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستعمل على إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة، على أن تعتمد المصلحة البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة في هذا الشأن وتسليمه لمصلحة الجمارك المصرية.

أوضح عبد القادر أن مصلحة الجمارك ستعمم البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون البري على كافة المنافذ الجمركية ( الموانئ الجافة والموانئ البرية ) للاستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون البري وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية .

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لتتولي مراجعة البيان الاسترشادي الوارد من الغرفة التجارية بالتعاون مع الشعبتين بمتوسطات قيم خدمات النقل البري للبضائع ، مشيرًا إلى قيام اللجنة بإجراء التعديلات الواجبة على قيم خدمات النقل البري للبضائع التي يستلزم الأمر تعديلها وإقرارها من اللجنة وتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية خلال الخمسة عشرة يومًا قبل بدء الربع سنة التالي، تمهيدًا لاعتمادها من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإرسالها لمصلحة الجمارك.