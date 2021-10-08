بعد ارتفاعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى تعاملات الأمس، بعدما ارتفع الجرام 4 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي، ارتفعت 4 جنيهات، أمس، قبل أن تستقر بتعاملات اليوم.

وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت خلال اليومين الماضيين 8 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 771 جنيهًا وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 661 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 881 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيهًا.

وعالميا، استقر الذهب، قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة حيث يتوقع بعض المحللين بيانات قوية تعزز الرهانات على تقليص التحفيز الاقتصادي وتدفع المعدن الأصفر لمزيد من التراجع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1757.30 دولار للأونصة، بينما لم تشهد عقود الذهب الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر لتسجل 1758.20 دولار للأونصة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "مصير الذهب سيتحدد من خلال بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر الليلة" مضيفا أن بعض المستثمرين في آسيا يشترون الذهب للتحوط من مخاطر نتيجة مفاجئة للتقرير.

كما تجاهل الذهب إلى حد كبير قوة الدولار، الذي يميل عادة إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس بين المستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.