بالأسماء.. قائمة مرشحي غرفة الصناعات الهندسية بانتخابات مجلس الإدارة

كتبت- شيرين صلاح:

وصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات 21 مرشحا، وذلك للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين وهم، شادي المنزلاوي شركة أم جي تكنيك للصناعات الهندسية، ورأفت الخناجري الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، ويسري قطب شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، المهندس بسيم سامي يوسف شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية- الماكو.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 7 مرشحين وهم، محمد المهندس المصانع الميكانيكية، وعمرو أبو فريخة شركو طنطا موتورز، وحماده داود شركة محمد أحمد داود للاستشارات الهندسية والصناعية، وعصاك دسوقي شركة أجا حروب للاستثمارات الصناعية، وعبد المنعم القاضي شركة القاضي للخراطيم والمواسير، وجلال عبد الفتاح الشركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الألومنيوم- ايبال، وأحمد عبد الجواد الشركة العالمية للأدوات الصحية- خلاطات جواد.

وشملت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 7 مرشحين وهم محمد العايدي هم شركة طيبة للتجارة والتصنيع، ومصطفى العشري شركة العشري للصناعة والتجارة والمقاولات، وحسام رمضان الشركة الهندسية للمشغولات المعدنية، وأيمن الفخراني شركة مصر لتوريد وتوزيع الأدوات الصحية، و طارق عابدين شركة أولاد عابدين للأواني المنزلية، وجابر التهامي شركة نيو كيتشن جاما لتصنيع الأواني، ومحمد عارف البودي مصنع بودي جروب لتصنيع الانتركوم.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات، سيتم إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.