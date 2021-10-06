أسعار الذهب تواصل الانخفاض بمصر.. والجرام يفقد 5 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وهبط الجرام الواحد 3 جنيهات، ليصبح قيمة التراجع على مدار اليومين 8 جنيهات.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 767 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 657 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 877 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6136 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.66%، ووصل سعر الأوقية إلى 1748.5 دولار في الساعة 12:17 ظهرًا بتوقيت القاهرة.