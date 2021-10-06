تراجع أسعار 7 أصناف من الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
البصل بين 2 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
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