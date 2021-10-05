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التصديري للصناعات الهندسية يشارك في معرض "ويتيكس" بدبي لزيادة الصادرات

04:52 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
التصديري للصناعات الهندسية يشارك في معرض "ويتيكس" بدبي لزيادة الصادرات

جانب من اللقاء

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مشاركة مصر في معرض ويتيكس، والذي انطلق في دبي، من أجل زيادة صادرات القطاع الهندسي

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان اليوم، إن المعرض انطلق اليوم في دبي وتنظمه هيئة مياه وكهرباء دبي، ومقام على هامش معرض إكسبو 2020.

ويشارك في المعرض 6 شركات مصرية، بحسب البيان.

ولفتت مي حلمي إلى أن المجلس التصديري قدم دعم كبير للاشتراك في هذا المعرض وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأشارت إلي أن معرض وتيكس مقام على هامش معرض اكسبو دبي 2020 ، كاشفة إن المعرض مقام في قاعة المؤتمرات الجديدة في اكسبو ويحظى بمشاركة كبيرة من دول مختلفة.

وأكدت مي حلمي، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتوسع في الاشتراك بالمعارض الدولية حتى يتم تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، والتي تسجل ارتفاع واضح منذ مطلع 2021 حيث ارتفعت بنسبة 44% لتسجل 1.9 مليار دولار للقطاعات الهندسية المختلفة.

التصديري للصناعات الهندسية معرض ويتيكس دبي صادرات القطاع الهندسي هيئة مياه وكهرباء دبي

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