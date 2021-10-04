أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 4 جنيهات اليوم الاثنين

04:01 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 4 جنيهات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 769 جنيهًا مقابل 773 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 659 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 879 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6152 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.46%، ووصل سعر الأوقية إلى 1752.8 دولار في الساعة 2:51 عصرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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