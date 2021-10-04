أسعار الدواجن تستمر بالارتفاع والكيلو يسجل 33 جنيهًا بالأسواق

12:00 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
أسعار الدواجن تستمر بالارتفاع والكيلو يسجل 33 جنيهًا بالأسواق

أسعار الدواجن

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت اليوم بنحو 3 جنيهات للكيلو.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن سجل بالمزرعة نحو 28 جنيهًا ليباع بالأسواق بين 32 و33 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض ارتفع 3 جنيهات، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي لتسجل سعر كرتونة البيض بالأسواق نحو 52 جنيهًا.

وأرجع السيد، ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، إلى خروج بعض مربي الدواجن من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، بالإضافة إلى زيادة الطلب مع اقتراب موسم الدراسة.

وتوقع السيد، أن تستمر الأسعار مرتفعة حتى نهاية فصل الشتاء بسبب زيادة التكلفة على المربين في فصل الشتاء.

"إن لم تنخفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة سيستمر الارتفاع حتى نهاية فصل الشتاء"، بحسب السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن عبد العزيز السيد غرفة القاهرة التجارية الدواجن البيضاء

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