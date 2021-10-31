بعد تراجعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 779 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب نحو 6232 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

وكان سعر جرام الذهب في السوق المحلي انخفض أمس السبت 3 جنيهات في المتوسط.