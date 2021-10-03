تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 773 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 663 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 883 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6184 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.