البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، ليصعد بنسبة 0.39% إلى مستوى 10558 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.37%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة الخميس الماضي على صعود بنسبة 1.21% إلى مستوى 10517 نقطة.