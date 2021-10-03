البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، ليصعد بنسبة 0.39% إلى مستوى 10558 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.37%.
وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة الخميس الماضي على صعود بنسبة 1.21% إلى مستوى 10517 نقطة.
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