أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 784 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، وعيار 24 نحو 891 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.32%، ووصل سعر الأوقية إلى 1787.1 دولار في الساعة 12:13 ظهرًا بتوقيت القاهرة.