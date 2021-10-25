Masrawy logo white

تراجع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:12 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
تراجع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البصل والفاصوليا بين 25 قرشا و4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو المانجو الزبدية والبلدي 3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 17 و21 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو البلدي بين 12 و18 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

الخبر التالى:

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بث مباشر.. الرئيس يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا