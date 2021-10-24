شعبة الدواجن: سعر الكتكوت يقفز إلى 14 جنيهًا.. والدواجن تستقر

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الكتاكيت ارتفاعها مع بداية الأسبوع الجاري، وزاد جنيهين بالمزرعة، مع زيادة الطلب، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وصعد سعر الكتكوت بالمزرعة إلى بين 11 و14 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا قبل الزيادة.

وكانت أسعار الكتاكيت صعدت بالمزارع إلى أعلى مستوى لها من قبل موسم رمضان الماضي بالمزارع أي نحو 7 أشهر، خلال الأسبوع الماضي، بحسب قول السيد سابقا.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر كرتونة البيض عاد اليوم للارتفاع حيث سجل سعر الكرتونة بين 44 و45 جنيهًا بالمزرعة اليوم الأحد مقابل 42.5 جنيه أمس.

وتباع كرتونة البيض بالأسواق إلى بين 49 و50 جنيهًا للمستهلك.

وأعلنت وزارة التموين، بدء شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات، في استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة وطرحه للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيهًا لطبق البيض الأبيض عدد 30 بيضة.

وبحسب السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل اليوم 29 جنيهًا بالمزرعة لبياع بالأسواق 33 جنيهًا للكيلو، وهو نفس سعر أمس.

وتنتج مصر نحو 1.9 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 98%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 2%.