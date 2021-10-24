3.2 مليار جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم في سبتمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 3 مليارات و172 مليونًا و410 آلاف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و395 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالي 26 ألفًا و534 حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 859 مليونًا و372 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و313 مليونًا و38 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة قامت بتصدير مشمول 1502 بيان جمركي خلال سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و417 مليونًا و15 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 5 ملايين و413 ألف جنيه.