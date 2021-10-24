ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.36%، إلى مستوى 11172 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط EGX30 في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، بنسبة بلغت 0.56%، إلى مستوى 11132 نقطة.

وشهدت جلسة الأربعاء الماضي، عددا من الأحداث، بينها تداول الوافد الجديد للسوق، والذي يعد أكبر طرح في تاريخ البورصة، إضافة إلى قرار البورصة برفع حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح 10% بدلا من 5%.

كما تضمن القرار إيقاف مؤشر EGX100 لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية.

وأشارت البورصة إلى أن هذا القرار يأتي اتساقا مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها.