صعود متواصل لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج

وبحسب بيانات الوكالة ، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 7.2 دولار بنسبة 0.41% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، لتصل إلى 1776.5 دولار في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 1769.2 دولار.