صعود متواصل لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج
وبحسب بيانات الوكالة ، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 7.2 دولار بنسبة 0.41% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، لتصل إلى 1776.5 دولار في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 1769.2 دولار.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان