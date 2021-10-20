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صعود متواصل لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:00 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
صعود متواصل لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج

وبحسب بيانات الوكالة ، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 7.2 دولار بنسبة 0.41% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، لتصل إلى 1776.5 دولار في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 1769.2 دولار.

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