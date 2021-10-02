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ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

10:24 ص السبت 02 أكتوبر 2021
ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق الجملة بالعبور.

وارتفعت أسعار الطماطم والبصل والكوسة والفلفل الرومي، بقيمة تتراوح بين 50 قرشا وجنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه ، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البصل سوق الجملة

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